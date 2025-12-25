Cursus Digisterker in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer = Vanaf begin januari organiseert de Bibliotheek Aalsmeer de cursus Digisterker – Werken met de digitale overheid. Steeds meer overheidszaken, zoals belastingaangifte doen, toeslagen aanvragen of medische gegevens inzien, verlopen digitaal. Dit kan handig zijn, maar roept soms vragen op. Tijdens deze cursus leer je hoe je zelfstandig gebruik kunt maken van digitale overheidsdiensten. De cursus is gratis en bestaat uit vier bijeenkomsten: maandag 12, 19 en 26 januari en 2 februari.

Tijdens de cursus Digisterker wordt uitleg gegeven over het gebruik van digitale overheidsdiensten en wordt hiermee geoefend. De volgende onderwerpen komen aan bod: een DigiD aanvragen en gebruiken, belastingaangifte doen, informatie vinden en aanvragen doen op websites van de overheid, gebruik maken van het digitale patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis.

De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Deelnemers krijgen aan van de cursus een certificaat en is van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Aalsmeer. De cursus is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-545 55 56.