Cursus Digisterker bij Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf begin mei organiseert de Bibliotheek Aalsmeer de cursus Digisterker – Werken met de digitale overheid. Steeds meer overheidszaken, zoals belastingaangifte doen, toeslagen aanvragen of medische gegevens inzien, verlopen digitaal. Dit kan handig zijn, maar roept soms vragen op. Tijdens deze cursus leer je hoe je zelfstandig gebruik kunt maken van digitale overheidsdiensten. De cursus is gratis en bestaat uit vier bijeenkomsten op vrijdag 2, 9, 16 en 23 mei, alle dagen van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek aan de Marktstraat.

Tijdens de cursus Digisterker wordt uitleg gegeven over het gebruik van digitale overheidsdiensten en hiermee wordt geoefend. Aan bod komen: DigiD aanvragen en gebruiken, belastingaangifte doen, informatie vinden en aanvragen doen op websites van de overheid en gebruik maken van het digitale patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis. De cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met het gebruik van een computer en internet. De cursus is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan door Anton Furnée te mailen via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of te bellen naar 020-5455556.