Cultuurcafé toont waarde van Cultuurpunt

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Een gesprek met Niels Broszat – Cultuurverbinder bij Cultuurpunt Aalsmeer – levert altijd mooie en nieuwe inzichten op. In het Huiskamermuseum vertelde hij dinsdag 4 november over het op vrijdag 31 oktober gehouden en geslaagde Cultuurcafé en de goed bezochte opening van de tentoonstelling; TASverhalen waar tassenmaakster Marieke ten Thij centraal stond.

Interessant experiment

Niels heeft zich vanaf zijn start in Aalsmeer toegelegd grip te krijgen op wat er allemaal aan kunst en cultuur activiteiten plaats vinden. Dat is inmiddels aardig in kaart gebracht en begint een duidelijk gestalte te krijgen dat vervolgens ook zijn vruchten afwerpt. De eerdere leerzame gezamenlijke bijeenkomsten riepen al de vraag op: ‘kan dat niet vaker gebeuren?’ Het Cultuurcafé biedt een ideale gelegenheid om naast het leggen van contacten en onder andere om te weten te komen hoe je op de meest efficiënt wijze subsidie kunt aanvragen, ook een prettig entertainment waarmee interessante kennis kan worden vergaard. Dit keer was er gekozen voor een workshop Visual Thinking strategie (VTS) geleid door Ellie van den Bomen. Het fenomeen komt uit New York en is voor het eerst toegepast in het MOMA Museum. In de foyer van De Oude Veiling werd één foto en één schilderij getoond met de vraag: ‘wat zie je?’ Daar kwamen meerdere reacties op en wat dan blijkt, dat al die reacties verschillend van aard zijn maar allemaal hun eigen waarde hebben. Wat nu de bedoeling was van deze middag is dat je aan de hand van enige uitleg als kijker leerde open staan voor andere ideeën en voor anders denkenden. Blijkt makkelijker te lijken dan het is! Dit ‘spel’ is niet alleen mogelijk met beeld, maar ook met muziek! De band Lifeblood, bestaande uit Daaf (zang en gitaar), Joris (leadgitaar), Yori (basgitaar), Gijs (toetsen en piano) en Stefen (drums), had een daarvoor nog niet eerder gehoorde eigen nummer gekozen. Overigens een geweldige band die exact de zaal aanvoelde en zich op het juiste momenten liet horen of juist stil was.

Tas-verhalen

De middag werd afgesloten met de tassententoonstelling van Marieke ten Thij. Door de inrichting van Niels kreeg deze een extra dimensie. Met zijn creatieve brein weet hij met zijn originele presentatie een duidelijk onderscheidt te maken ten opzichte van de vele traditionele ingerichte exposities. Daarmee laat hij de tassen aan artistieke waarde winnen. De tas wordt meer dan een ambacht. Sigrid Ivo (directeur van voormalig tassenmuseum) maakte de bijeenkomst voor Marieke vanwege het mooie doorwrochte verhaal nog meer bijzonder. Een mooie vondst is ook de wulpse jas; aan één van de mouwen hangt een door Marieke ontworpen en gemaakte tas dat duidelijk maakt waarom de jas zo een gapend gat heeft. De molen van de op de workshop gemaakte tasjes die heel langzaam ronddraait is eveneens een blikvanger. En dan de foto van de twee oma’s met in hun midden kleindochter Marieke. Eén van de oma’s draagt een tas, deze heeft model gestaan voor de tas op de sokkel. Een eindexamenstuk. Om ook de inhoud van de gemiddelde damestas tentoon te stellen is een leuke vondst. Evenals de tas waar honderden lapjes uitvallen. Tot slot is er dan de levensloop van de tas te zien. Kortom, een ongelooflijk leuke kijktentoonstelling die nog tot aan de kerstvakantie duurt. Te zien bij het Cultuurpunt op de eerste verdieping van De Oude Veiling in de Marktstraat.

Foto’s: Cultuurpunt Aalsmeer (aangeleverd).