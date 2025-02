Cultureel programma voor Poolse vrouwen in FAM

Aalsmeer – Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In Polen is dit een belangrijke feestdag, waarop wordt stilgestaan bij de positie van vrouwen en de strijd voor gelijke rechten. In het kader van de tentoonstelling Polska Pasja (Poolse Passie) is er deze dag in het Flower Art Museum een cultureel programma speciaal voor de Poolse vrouwelijke gemeenschap.

In Polska Pasja laten negen kunstenaars met een Pools-Nederlandse achtergrond, onder wie acht vrouwen, zien hoe de natuur hen inspireert. Het werk is een boeiende mix van Poolse en westerse invloeden. Deze tentoonstelling is zaterdag 8 maart het decor voor een afwisselend programma met muziek, theater en presentaties. Zo is er een optreden van de bekende Poolse violiste Ewa Pepper en een korte theatervoorstelling van Saskia Deck. Ook kunnen deelnemers de boekpresentatie bijwonen van Agnieszka Zakrzewska en geeft kunstenares Dorota Roszkowska persoonlijk een rondleiding door de tentoonstelling.

Het programma duurt van 15.00 tot 18.00 uur en natuurlijk is er ook alle gelegenheid voor een hapje en een drankje. De voertaal is Pools. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij steun van Ruigrok uitzendbureau. Kaarten à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via https://flowerartmuseum.kooptickets.nu/product/dzienkobiet/.

Foto: Aangeleverd Flower Art Museum