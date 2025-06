Culinair Aalsmeer: Proef, beleef en geniet!

Aalsmeer – Zaterdag 21 juni verandert de Ophelialaan in een waar smaakparadijs tijdens de tweede editie van Food Festival Culinair Aalsmeer. In samenwerking met Ophelia Onbeperkt en Mike Multi Foundation kunnen bezoekers van 17.00 tot 21.00 uur genieten van culinaire hoogstandjes van zeven lokale restaurants met een spetterend feest tot 23.00 uur met live optredens van diverse zangers en DJ’s.

Laat je verrassen door de smaken van de restaurants Oh!, Christiani Vino e Cibo, On The Rock, Wapen van Aalsmeer, de Jonge Heertjes en Centennial en lunchroom de Drukkerij. Voor een verfrissend drankje kun je terecht bij de bar, verzorgd door Café Sportzicht.

Eten, drinken en entertainment komen samen tijdens dit sfeervolle evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Voor slechts 37,50 euro koop je een culinaire strippenkaart waarmee je kunt genieten van de zeven gerechten van de deelnemende restaurants. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de horecagelegenheden en online via: culinair-aalsmeer.nl. Wees er op tijd bij, de kaartverkoop sluit vrijdag 20 juni om 13.00 uur. Op de dag zelf is er een zeer beperkt aantal kaarten te koop.

Kom proeven, beleven en genieten: Culinair Aalsmeer is het Food Festival dat je niet wilt missen! Zaterdag 21 juni van 17.00 tot 21.00 uur met feest tot 23.00 uur in de Ophelialaan. Het festivalterrein is gratis toegankelijk. Zonder de culinaire strippenkaart ook toegang tot het feest, alleen mis je dan de heerlijke en verrassende culinaire gerechten die deze avond compleet maken. Culinair Aalsmeer: waar smaak en sfeer samenkomen.

Foto: aangeleverd