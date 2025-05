CSW koestert zwaarbevochten punt

Wilnis – In een duel dat bol stond van spanning en emotie is CSW er zaterdag niet in geslaagd de in de eerste helft opgebouwde voorsprong tegen EDO vast te houden. Een rode kaart in de 60e minuut bleek een cruciaal kantelpunt, waardoor de thuisploeg gedwongen werd om ruim een half uur met een man minder te spelen. Ondanks de druk van de gasten wist CSW uiteindelijk een zwaarbevochten punt te behouden: 1-1.

Sterke start van CSW

Vanaf het eerste fluitsignaal ontspon zich een duel, waarin beide teams elkaar in evenwicht hielden. CSW toonde zich aanvankelijk de gevaarlijkere ploeg, met kansen voor onder anderen Mager, Kompier en Van de Loo. In de 33e minuut werd de dominante speelstijl van de thuisploeg beloond: Emma’s sprintte diep, zette een scherpe voorzet op Scholman, die beheerst binnentikte: 1-0.

De thuisploeg had kansen om de marge te vergroten. Zowel Both als Gieling kregen mogelijkheden, maar het ontbrak net aan precisie en kracht. In de 47e minuut een moment dat later grote gevolgen zou hebben: Mager ontving een gele kaart na een duel dat ogenschijnlijk onschuldig leek.

EDO grijpt de regie

Na rust draaide het spelbeeld om. EDO zette CSW onder druk en doelman Gök moest meerdere keren optreden om de gelijkmaker te voorkomen. De spanning in het duel nam toe, zeker toen in de 60e minuut een tweede gele kaart voor Mager volgde, wat een rode kaart betekende. Hierdoor kwam CSW met tien man op het veld te staan. De arbitrale beslissingen leidden tot verhitte reacties op en naast het veld.

In de 78e minuut wist EDO de verdiende gelijkmaker te maken met een vallende kopbal. CSW probeerde nog enkele wissels door te voeren, maar moest vooral verdedigen om een nederlaag te voorkomen. De solide defensieve inspanningen van Veerhuis en Van den Bosch waren essentieel om verdere schade te beperken.

Slotfase vol drama

Met vier minuten extra speeltijd kwam er nog een hachelijk moment voor de thuisploeg. In de 94e minuut leek EDO alsnog de overwinning te grijpen, maar na overleg tussen de scheidsrechter en de grensrechter werd het doelpunt afgekeurd, omdat de bal eerder over de achterlijn zou zijn geweest. CSW hield zo een zwaarbevochten punt over aan dit duel, al zal de ploeg beseffen dat het te weinig is gezien de stand op de ranglijst.

CSW koestert een zwaarbevochten punt. Foto: aangeleverd.