CSW en Argon spelen volgend seizoen weer de derby

Wilnis/Mijdrecht – Daar was hij dan: de derby die, door de stand op de ranglijst, was verworden tot een ware finale. Bij winst zouden de Wilnissers zich definitief veilig spelen, terwijl Argon dan afhankelijk zou zijn van de uitslagen op andere velden. Bij een overwinning van Argon of een gelijkspel gold dit scenario juist voor CSW.

Het werd een wedstrijd die niet uitblonk in kwaliteit – daarvoor was de spanning simpelweg te groot – maar de intensiteit en inzet van beide teams maakten het tot een bijzonder vermakelijk duel. De randactiviteiten, die ondanks het trieste weer gewoon doorgingen, maakten van de middag een prachtige promotie voor het amateurvoetbal.

Na ruim 96 minuten voetbal, uitstekend geleid door voormalig betaald voetbalscheidsrechter Kevin Blom, stond er een terechte 1-1 op het scorebord. Door het verlies van Oudewater bij PVCV mogen CSW en Argon zich opmaken voor twee nieuwe derby’s in het seizoen 2025-2026.

Om klokslag 14.30 uur betraden CSW en Argon, onder leiding van de arbiter, het door regen geteisterde kunstgrasveld. De regen was welkom voor de natuur, maar had best een dagje later mogen vallen. Tegelijkertijd gaf het de middag een extra vleugje dramatiek. Met afscheidnemend doelman Rahim Gök en zijn twee kinderen als pupil van de week voorop werd de gang naar de middenstip gemaakt. Na een korte stop bij de nieuwe wedstrijdballenzuil vervolgden de spelers hun weg door een haag van wapperende vlaggen, gedragen door jeugdteams van beide verenigingen. Aan CSW-zijde was dat – hoe kan het ook anders – een meisjesteam uit de bloeiende damesafdeling. Op de dijk, die altijd zo mooi het hoofdveld omlijst, klonken luide knallen en steeg witte rook op – dit keer niet voor een paus. Sfeer verhogend en op veilige afstand van het publiek.

De wedstrijd was nog geen vijf minuten oud toen het thuispubliek al kon juichen. Een corner werd door Justin Both tot doelpunt gepromoveerd. CSW was door het dolle heen, een droomstart in deze beladen wedstrijd.

Tijdens de rust werd via diverse kanalen duidelijk dat de tussenstanden op andere velden gunstig waren voor zowel Argon als CSW. Mogelijk was dat de reden dat de rood-blauwen vanaf de hervatting wat terugvielen op eigen helft. Begrijpelijk, maar misschien iets te veel. Tot de 90e minuut speelde het spel zich voornamelijk af op de helft van de thuisploeg, zonder dat Argon echt gevaarlijk werd. Tot de 93e minuut, toen Jeroen Houwing vanaf 18 meter vernietigend uithaalde na een knappe dribbel. Het was pas de tweede kans voor Argon, maar wel een schitterend doelpunt: 1-1.

De explosie van vreugde onderstreepte nogmaals dat dit een échte derby was. Verliezen was geen optie. Even was er teleurstelling bij de spelers van CSW, maar toen duidelijk werd dat Oudewater de achterstand bij PVCV niet had weten goed te maken, barstte het feest in Wilnis alsnog los. Klassenbehoud was een feit. Net als vorig jaar op de laatste speeldag.

Op de foto: Twee nieuwe derby’s in het nieuwe seizoen. Foto: aangeleverd.