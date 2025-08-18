Crea Café gaat weer open in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Na de zomervakantie opent het Crea Café in Buurthuis Hornmeer op zondag 1 september opnieuw de deuren. Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn alle creatievelingen welkom om samen een gezellige middag te beleven. Of je nu graag schildert, breit, haakt, diamond paint, kleit of met een ander handwerk bezig bent: iedereen kan aanschuiven.

Het Crea Café is de plek om je creativiteit de vrije loop te laten en tegelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Neem je eigen handwerk mee, laat je inspireren door anderen en geniet van de ontspannen sfeer. Het Crea Café vindt daarna elke eerste maandag van de maand plaats.

Deelname is gratis en er is vrije inloop. Voor iedere bezoeker staat er bovendien een kopje koffie of thee klaar, aangeboden door de vrijwilligers. Het adres van Buurthuis Hornmeer is Dreef 1.

Foto: aangeleverd