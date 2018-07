Crash museum moet weg uit Fort bij Aalsmeer

Aalsmeerderbrug – Het Crash museum moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. Wethouder Derk Reneman van de gemeente Haarlemmermeer heeft andere commerciële plannen met het Fort en na 16 maanden onderhandelingen door het Crash-bestuur is duidelijk geworden dat de laatste dagen van het museum in het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug zijn geteld.

In het jaar dat Crash zich tien jaar in het Fort bij Aalsmeer bevindt en het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in Nederland en wereldwijd bekendheid heeft gekregen in dit UNESCO Wereld Erfgoed monument als onderdeel van de stelling van Amsterdam, is verhuizing aanstaande de trieste balans. En dit terwijl door velen het Fort wordt aangeduid als de best passende plek.

Toelichting

Op dinsdag 4 juli was er in het Fort een bijeenkomst met de vrijwilligers van het museum waarbij wethouder Reneman was uitgenodigd en een toelichting gaf over zijn plannen. Conclusie, links -of rechtsom Crash moet vertrekken, omdat vanwege een geplande renovatie en daarna het leeg op de markt zetten voor verkoop zijn voorkeur heeft. In zijn visie past Crash niet in het Fort.

Gezamenlijke oplossing

Hoewel er door het bestuur, onder leiding van voorzitter Peter de Raaf, intensief is gesproken en overlegd om met wethouder Reneman tot een gezamenlijke oplossing te komen om het verblijf van het museum gewoon te laten voortbestaan is dit niet gelukt. Crash wil graag blijven in het Fort waar zich de sfeer en het cultuurhistorisch besef van het museum en het fort zich in een keer laat vertellen. Het is passend en de uitstraling van de locatie zegt alles. Vanaf 2008 is het museum enorm uitgebreid om het ‘verhaal te blijven vertellen’ uit de Tweede Wereldoorlog en met name ook in de Haarlemmermeer, de regio en in Nederland.

Sluiting aanstaande

Noodgedwongen ligt het verhuisscenario nu bij het museum op tafel en sluitingsdatum van de museumdeuren in het Fort is aanstaande. Momenteel is er een inventarisatie en besprekingen gaande voor een (tijdelijke) locatie in Nieuw-Vennep. Ten tijde van dit persbericht is er nog geen sprake van een definitieve verhuizing naar deze locatie. In het 27-jarige bestaan van de stichting Crash staat nu een derde verhuizing op de stoep. “Wij wilken echter gewoon blijven in het Fort en er het liefst uitbreiden of opties bespreken om de aantrekkingskracht van het Fort verder te verbeteren. Maar de wethouder blijft bij zijn standpunt”, besluit het teleurgestelde Crash-bestuur.