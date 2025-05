Crash Museum: Heropening en Meivliegersdag

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 10 mei is de heropening van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer en stil gestaan wordt bij de Meivliegersdag. Op 10 mei viel Duitsland Nederland binnen. In een vijf dagen durende oorlog heeft de Nederlandse krijgsmacht en in het bijzonder de LVA (Luchtvaart Afdeeling) van het Nederlandse leger, dapper weerstand geboden. Die dag in het jaar herdenkt Crash traditiegetrouw alle vliegers die in die vijf dagen voor de vrijheid van Nederland hebben gevochten met een aantal vliegtuigen die over het fort vliegen.

Bezoekers, vrijwilligers en donateurs zijn vanaf 13.00 uur welkom. Om circa 14.00 uur is er een Fly By door de Fokker Four – vier Fokkers S.11 Instructor – vergezeld door een Boeing Stearman. Aansluitend geeft Muziekvereniging Excelsior een concert met Glenn Miller muziek en het Radioteam van Crash presenteert historische audio/geluid uit de Tweede Wereldoorlog (onder andere ANP met nieuwsuitzending 10 mei 1940). Verder staan er overdag voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld op het fortterrein en de muziek wordt verzorgd door een doedelzakspeler.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug en is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Voor meer informatie: www.crash40-45.nl.

Foto: Fort bij Aalsmeer (aangeleverd).