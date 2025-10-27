Concert Aalsmeers Harmonie: ‘The Connection’

Aalsmeer – Op zaterdag 8 november geeft Aalsmeers Harmonie een uniek najaarsconcert in de Open Hofkerk aan de Ophelialaan. Het thema van de avond is The Connection, geïnspireerd op het gelijknamige televisieprogramma. Het belooft een interactieve en verrassende muzikale avond te worden waarin het publiek op zoek gaat naar verbanden tussen de gespeelde werken.

Wat is ‘The Connection’? Net als in de tv-quiz draait het om het ontdekken van verbanden. Tijdens het concert worden muziekstukken gepresenteerd die op het eerste gezicht heel verschillend lijken, maar toch een verrassende connectie hebben. Het publiek wordt uitgedaagd om mee te denken: wat verbindt deze werken? Is het een thema, een gevoel, een verhaal? Zo wordt luisteren een actieve beleving. Het orkest staat onder leiding van Michel de Haas, die met zijn energie en vakmanschap zorgt voor een avond vol dynamiek en muzikale kwaliteit.

De presentatie is in handen van Cindy Pieterse, bekend van haar werk als cabaretière en tekstschrijver voor programma’s als Dit Was Het Nieuws en Even tot Hier. Het concert op 8 november begint om 20.00 uur in de Open Hofkerk, de zaal is vanaf 19.30 uur open. Kaarten kosten 15 euro (inclusief consumptie, exclusief servicekosten) en zijn verkrijgbaar via www.aalsmeersharmonie.nl/ticketshop of via de leden. Mis deze muzikale ontdekkingsreis niet – verbinden met muziek en met elkaar tijdens The Connection!

Foto: JLPhotography (Aalsmeers Harmonie in de burgerzaal tijdens een eerder concert.