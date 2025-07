Complex Gerberastraat: “Helling bij entree niet te doen”

Aalsmeer – Een aantal bewoners van een complex voor ouderen in de Gerberastraat trekt aan de bel bij woningstichting Eigen Haard omdat zij de toegang tot hun wooncomplex een te hoog obstakel vinden om binnen te komen. “Deze bestaat uit een ‘helling’ van bijna 70% hoogteverschil”, aldus een van de bewoners die de redactie benaderde.

“Iedereen vindt het er erg fijn wonen maar dit obstakel is toch wel een belangrijk punt waar de architect van het pand 22 jaar geleden niet over nagedacht heeft. Ben je jong en gezond dan is het geen probleem maar ben je – zoals de gemiddelde bewoner hier – 80 jaar of ouder of je mankeert iets, dan is die helling elke dag een hele onderneming”, zo is de klacht. “Verhuizen is in het kader van een tekort aan woningen niet echt een optie”, aldus de bezwaarmakers, “of je komt gewoon je huis niet meer uit.”

Niet alleen de bewoners vinden de helling een crime; ook het verplegend personeel dat aan de overkant, in ’t Kloosterhof werkt en dat mensen komt halen voor het middageten hekelt de grote opstap. “Zij vervoeren vaak mensen in een rolstoel naar de overkant en terug, het is voor hen ook elke keer zwaar”, zo zegt een van de bewoners en voegt eraan toe dat er hierdoor in het verleden al eens ongelukken zijn gebeurd.

De bezwaar makende bewoners hebben meerdere telefoongesprekken gevoerd met de gemeente. Brieven geschreven naar Eigen Haard en de VvE. “Ze vinden ons blijkbaar niet zo erg belangrijk want niemand deed er wat mee. Onlangs hebben we maar weer de stoute schoenen aangetrokken en er is nu iemand geweest van Eigen Haard die het met ons eens was. Echter, hij zei er wel bij dat hij helaas niet veel invloed had om het tij te keren, maar hij ging zeker zijn best doen.”

De bewoners van het wooncomplex hopen dat nu eindelijk de ogen opengaan bij de woningstichting en dat er op korte termijn iets aan de hoge ingang wordt gedaan.

“Misschien een lift”, zo besluit de bezorgde briefschrijver zijn mail, “want de huidige situatie is gewoon voor vele bewoners hier niet of bijna niet te doen!”

Foto: De hoge instap voor het complex. (Foto: redactie)