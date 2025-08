Complete herinrichting voor Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Op maandag 1 september sluit de Bibliotheek aan de Marktstraat, tijdelijk haar deuren voor een complete herinrichting. Vanaf de heropening begin november kunnen leden en bezoekers nog fijner neuzen tussen de boeken, studeren aan de werkbar, de krant lezen aan de leestafel en relaxen met een boek in een van de nieuwe zitzakken. Maar ook al sluiten de deuren even, het leesplezier gaat natuurlijk gewoon door.

“De Bibliotheek is allang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. Het is een plek waar je leert, ontdekt en anderen ontmoet. Met de herinrichting van onze vestiging in Aalsmeer maken we van de Bibliotheek nog meer een uitnodigende omgeving waar je je welkom voelt en graag wilt blijven”, aldus Elisabeth Duijser, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

Meer boeken langer lenen

Vanaf vandaag kunnen leden van de Bibliotheek in Aalsmeer meer boeken lenen en deze langer thuis houden. Het aantal boeken dat geleend mag worden wordt opgehoogd naar maar liefst vijftig boeken. Deze hoeven pas ingeleverd te worden na de heropening.

Verrassingsboxen

Vanaf vandaag, donderdag 7 augustus, heeft de Bibliotheek in de Marktstraat verrassingsboxen in huis. Dit zijn boxen met acht boeken erin rond een thema. Denk aan reisverhalen, thrillers en familieboeken. Er zit voor iedereen wel iets bij. In elke box zit ook een lot waar prijzen mee te winnen zijn. Kortom, het is een box vol verhalen en verrassingen voor leden die naar de bieb komen en naar huis gaan met een stapel boeken. Ieder lid mag, tegelijkertijd of in etappes, zes boxen meenemen. Liever zelf kiezen? Dat kan ook. Ieder lid mag vijftig boeken ‘hamsteren’.

Platform kennis en cultuur

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De Bibliotheek is zeven dagen per week open, heeft vier vestigingen in drie gemeenten, ontvangt zo’n 700.000 bezoekers per jaar, heeft ruim 36.000 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. De Bibliotheek verbetert continu om van waarde te zijn en te blijven in een snel veranderende omgeving en is ambitieus: Er wordt gestreefd naar een 9+ ervaring voor de klanten. De Bibliotheek wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en graag komt voor inspiratie, plezier en ontmoeting. Meer informatie: debibliotheekamstelland.nl.