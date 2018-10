Combifun Circus voor jeugd gaat niet door!

Aalsmeer – Helaas, de combifun circus activiteit voor jeugd in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gaat morgen, vrijdag 26 oktober, niet door. “Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt de circus activiteit te annuleren”, zo laten het Cultuurpunt en De Binding op facebook weten.

Alle deelnemers zijn via email ingelicht over de annulering. Kinderen die zich al ingeschreven hadden, krijgen uiteraard hun geld terug. “Het spijt ons. In de kerstvakantie zijn we er weer”, aldus het Cultuurpunt, de Binding en team Sportservice.

Gelukkig biedt Aalsmeer allerlei ander vermaak. Zo is zwembad De Waterlelie extra open deze vakantie, kan een bezoek gebracht worden aan kinderboerderij Boerenvreugd met een grote speeltuin, kan ook in de Hornmeer (Beethovenlaan) een rondje midgetgolf gespeeld worden en bij slecht weer zijn de overdekte speeljungle en Jump XL bij The Beach sportieve opties.

Pompoenenspeurtocht

Zaterdag 27 oktober naar het Centrum komen is een aanrader. De ondernemers van Meer Aalsmeer trakteren op een gezellige pompoenenspeurtocht waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Tussen 13.00 en 15.30 uur staat zaterdag het promoteam van Meer Aalsmeer Winkeldorp bij de speciale Pompoenenkraam in de Zijdstraat waar de kinderen een deelnemerskaartje en een zakje griezelsnoep kunnen ophalen. Met behulp van het plattegrondje op de kaart kunnen de pompoenen in de etalages van vijftien verschillende winkels gevonden worden. Heb je alle pompoenen gevonden, dan kan je de kaart tot 15.30 uur weer inleveren bij de kraam. Deelname is gratis. De prijsuitreiking is aan het einde van de middag! Kijk voor meer informatie op: www.meeraalsmeer.nl