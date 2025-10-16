Column Truus: Keuzes maken

Aalsmeer – Het is alweer twee weken geleden dat we ’s morgens in alle vroegte werden gewekt. En dat wil in ons geval wat zeggen, vroeg oppers als we zijn. Het was geloof ik een uur of vijf dat er autolichten onze slaapkamer in schenen, vrachtwagendeuren open en dicht klapten en we getrakteerd werden op een scala aan timmergeluiden. Een mega reclamebord werd in de grond gestampt. O ja, de verkiezingen. Ik was het bijna vergeten. De borden met alle partijen staan prominent overal in het dorp opgesteld; ook een vlak bij ons huis. Ik heb zicht op de achterkant en eigenlijk vind ik dat qua informatie wel genoeg, Want wat moet ik met de voorkant? Een kakafonie aan namen en kreten, de een nog mooier dan de ander. Met de verkiezingsdatum in het vooruitzicht ben ik ze deze week toch maar even serieus gaan bekijken.

Lijst 16 is de partij ‘Vrede voor dieren’. Geen idee wat ik mij daarbij voor moet stellen. Het lukt al niet om vrede voor mensen te regelen, dus lijkt me dit een onhaalbare uitdaging. Lijst 19 LP heeft meer weg van een reclame voor een bouwmarkt; een man met een kettingzaag in de aanslag en de leuze: ‘De zaag door Den Haag’. Ik vind het nogal agressief. Piraten Partij, ook zoiets raars. De lijsttrekker van BIJ 1 heeft al drie keer gezegd dat ze weggaat. Nou nog doen. Op nog een paar vreemde snoeshanen na, ken ik de rest wel zo’n beetje. Als al die partijen hun meningen en doelstellingen nou een beetje bij elkaar vegen houden we er drie over: een links, een rechts en een in het midden. Dan weet iedereen de weg te vinden. Lijkt me zo verhelderend.

Jaap Overbeek deelde onlangs op social media een column van Claudia de Breij. Hij kreeg er nogal wat negatieve reacties op. Maar ik vond dat ze de spijker op de kop sloeg. ‘De Politiek’ is niet alleen dat ruziemakende kabinet, maar ook de mensen daarachter die in het dagelijks leven de boel een beetje in goede banen proberen te leiden. Daar moeten we vertrouwen in houden. Persoonlijk heeft mijn vertrouwen weer een positief zetje gekregen toen Trump niet de hemzelf toebedachte Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hoera, dacht ik, er zitten in Noorwegen nog mensen met verstand. Als het hem in Oekraïne nou ook lukt, ga ik mijn mening bijstellen.

Maar even terug naar eigen land, ik ben het eens met de cabaretière die bij ‘de Slimste Mens’ zei: ‘ik wil straks een moeder-president. Eentje die zegt: jullie houden op met ruziemaken; jij houdt even je mond en jij gaat op je plek en wie niet luistert krijgt een mep. Al kijkend naar al die partijen ben ik nog een beetje in twijfel wie ik zal kiezen op 29 oktober. Maar ik heb nog even tijd. Ik heb de hond ook om haar mening gevraagd, maar die keek wijselijk de andere kant op.

