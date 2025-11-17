College omarmt petitie ‘Maak rotondes veilig’

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte en verkeerswethouder Bart Kabout waarderen de petitie over de rotondes die door inwoners is gestart. De petitie onderstreept het belang dat de Aalsmeerse samenleving hecht aan verkeersveiligheid en sterkt het college in de lopende gesprekken met de provincie en de Vervoerregio Amsterdam. Het recente tragische ongeval bij de rotonde Van Cleeffkade vraagt om extra maatregelen bovenop de stappen die al zijn voorbereid. Het college neemt daarom direct snelheidsverlagende maatregelen om de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te vergroten. Al is een snelle totaaloplossing niet direct voor handen.

Veiligheid op één

“We leven als college mee met de nabestaanden van het slachtoffer”, zegt burgemeester Oude Kotte. “Moest er eerst een dodelijk slachtoffer vallen voordat wij actie ondernamen? Nee natuurlijk niet. We zijn als gemeente al langere tijd serieus bezig om de situatie rond de rotondes te verbeteren. Dat we nu daadwerkelijk een extra korte termijnmaatregel gaan nemen die voor de langere termijn stond gepland, is uiteraard wel een gevolg van het vreselijke ongeluk op vrijdagochtend. Het verschil tussen donderdagavond en vrijdagochtend kunnen we en mogen we niet ontkennen. Voor ons staat veiligheid op één. We zullen moeten accepteren dat met het nemen van deze maatregel de doorstroming van het verkeer enigszins zal afnemen.”

Drempels en snelheid omlaag

De korte termijn maatregelen bestonden uit het wegnemen van prikkels en het verbeteren van zichtlijnen. Daar komt nu het dempen van de snelheid van auto, bus en fiets bij. Zo komen er drempels voor automobilisten en waar mogelijk voor fietsers en gaat de snelheid van de bus op de rotondes verder omlaag. “Het zijn maatregelen waar ook de Vervoerregio en de provincie zich op dit moment in kunnen vinden”, zegt verkeerswethouder Bart Kabout. “We voeren de al eerder met de gemeenteraad afgesproken maatregelen uit, waaronder het maken van ontwerpvarianten voor de rotondes, samen met de Vervoerregio en de provincie.”

Petitie inwoners

“De rotondes op de N196 in Aalsmeer veroorzaken al jarenlang gevaar en ongelukken. De combinatie van autoverkeer, fietsers en de busbaan maakt de situatie extra onoverzichtelijk. Een recent dodelijk ongeluk toont aan dat er dringend maatregelen nodig zijn. Dit mag niet nog eens gebeuren”, zo staat in de door verontruste inwoners in het leven geroepen petitie met de oproep om de rotondes op de N196 in Aalsmeer veilig te maken. In de petitie wordt verzocht om een herontwerp van de rotondes dat fietsers en automobilisten optimaal beschermt en in deze prioriteit te geven aan verkeersveiligheid boven doorstroming. Verder wordt gevraagd om het terugdringen van onoverzichtelijke verkeerssituaties veroorzaakt door de busbaan en gepleit voor een snelle en transparante communicatie vanuit de gemeente over de geplande verbeteringen. De petitie is inmiddels al door 2.612 inwoners en gebruikers ondertekend. Mee eens en de petitie (ook) steunen? Dit kan via:

https://petities.nl/petitions/maak-de-rotondes-op-de-n196-in-aalsmeer-veilig?locale=nl

Foto: Bij de rotonde op de Burgemeester Kasteleinweg zijn bij de kruising met de Oosteinderweg bloemen gelegd voor het slachtoffer uit Aalsmeer. Foto: VLN Nieuws