College actief op de Poel tijdens NLdoet

Aalsmeer – Afgelopen weekend was de jaarlijkse actie NLdoet en zeker tien verenigingen en instellingen kregen helpende handen van vrijwilligers om verschillende klussen te klaren. Het aanbod om een bijdrage te leveren aan de Aalsmeerse samenleving was gevarieerd, van pannenkoeken bakken en nieuwe paden aanleggen tot groener en schoner maken.

Zo gaat het bestuur van SPIE samen met vele Pramenracers op de zaterdag van NLdoet het water op voor de jaarlijkse Westeinder schoonmaakactie. Het bleek afgelopen zaterdag 15 maart opnieuw geen overbodige luxe. Er is liefst 2.400 kilo aan (zwerf)afval opgeruimd op de Poel. De ochtend begon met koffie of thee met koek en verdeling van de locaties. Hierna gingen de boten en pramen het water op om op te ruimen en met dus een prachtig, maar ook best schaamtevol, resultaat. Is gebruikte spullen mee naar huis nemen en weggooien echt zo moeilijk?!

De schoonmakers kregen dit jaar opnieuw hulp van burgemeester Gido Oude Kotte. Hij had zelfs versterking meegenomen, de wethouders Sven Spaargaren en Willem Kikkert. Het college wil hier een jaarlijks ‘uitje’ van maken. De initiatiefnemers van de schoonmaakactie zijn trots en blij met deze betrokkenheid. Zij hopen dat de hulp van het college volgend jaar nog meer vrijwilligers tot gevolg heeft. De koude ochtend, want het was fris, werd afgesloten met een heerlijke, warme kop erwtensoep en natuurlijk is nagepraat over met name de bijzondere vondsten. Namens alle gebruikers van de Westeinderplassen: Hartelijk dank voor jullie inzet. Jullie zijn allemaal toppers, net als natuurlijk alle andere NLdoeners!

Foto’s: www.kicksfotos.nl