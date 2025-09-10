Cocaïne aangetroffen in bloemenzending

Aalsmeer – Een opvallende pallet met bloemen heeft maandag 8 september tot een drugsvondst geleid op het terrein van de veiling in Aalsmeer. De politie doet onderzoek. In samenwerking met de Douane werd de partij, in totaal bijna 100 kilo cocaïne, tussen een bloemenzending aangetroffen. De verdovende middelen zijn in beslag genomen om te worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

Gemeenten, politie en andere organisaties werken samen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Maar als buurtbewoner of ondernemer ben je misschien nog wel de belangrijkste schakel. Zie, hoor of ruik je onraad in jouw buurt? Of ruik je een sterke chemische geur rondom een pand of woning? Of draagt iemand met regelmaat vaten en jerrycans een woning in of uit? Neem het serieus en doe melding bij de politie via 0900-8844. Liever een anonieme melding doen? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto: archieffoto (bloemen en planten naar de veiling).