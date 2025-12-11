Aalsmeer – Laat de feestdagen swingen tijdens Christmas Jazz met Pete Bog’s Bigband aanstaande zondag 14 december in het Jazzcafé van Nieuwe Meer. Geniet van een sfeervolle middag vol tijdloze jazzstandards en de mooiste kerstklassiekers. Verwacht warme, swingende arrangementen, zoals Have Yourself a Merry Little Christmas, White Christmas en diverse bekende kerstmedleys.

Gastzangeres

Vaste vocaliste Heidy Crooymans laat de meest geliefde Christmas Carols schitteren en natuurlijk mag het publiek gezellig meezingen. Deze editie wordt extra feestelijk dankzij gastzangeres Vickie Tamboer, die met haar rijke stemgeluid nog meer warmte en magie toevoegt aan het programma. Maak je op voor een middag vol jazzklassiekers, verfijnde bigband-arrangementen en een sprankelende knipoog naar het kerstseizoen.

Energiek

Pete Bog’s Bigband is 30 jaar geleden in Uithoorn opgericht en bestaat uit een uitgebreide sectie van vijf saxofoons, vier trombones, vier trompetten en een ritmesectie. Onder leiding van dirigent Miklos Fürst, een ervaren saxofonist en orkestleider, brengt de band een energiek repertoire van swing, latin, rock en natuurlijk het beste uit het klassieke bigbandrepertoire. Denk aan grootheden als Duke Ellington en Count Basie, maar er is meer!

Christmas Jazz begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur, in Brasserie Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2 (via het pontje bereikbaar). Entree: 10 euro (in de zaal te voldoen, graag pinnen). Organisatie: Jazzcafé Nieuwe Meer in samenwerking met KCA.

Foto: Pete Bog’s Bigband (foto aangeleverd).