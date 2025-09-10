Cheques Lions Ophelia voor Jarige Job en Ampersand

Aalsmeer – Maandagavond 8 september vond de feestelijke uitreiking van twee cheques plaats van Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Met trots mocht de club bekendmaken dat het clubjaar 2024/2025 een prachtige opbrengst heeft opgeleverd. Dankzij acties als de kerstmarkt in de Historische Tuin, de wijnverkoop en het voorjaarsevenement bij de kinderboerderij is een bedrag bijeen gebracht van 14.470 euro.

Het bedrag wordt gedeeld door twee prachtige doelen: Stichting Jarige Job, die zich inzet voor kinderen uit gezinnen waar thuis te weinig geld is om een verjaardag te vieren. Dankzij de donatie kan de stichting nu nog meer kinderen een onvergetelijke verjaardag bezorgen. En door Ampersand, de cadeauwinkel en koffiehuis van Ons Tweede Thuis. Er is dringend behoefte aan een goed aircosysteem zodat ook op warme dagen de alom bekende en overheerlijke appeltaarten gemaakt kunnen worden. De Lionsclub kijkt met voldoening terug op een succesvol jaar en wil iedereen bedanken die dit resultaat mogelijk heeft gemaakt.

Foto: Leden van Lionsclub Aalsmeer Ophelia met vertegenwoordigers van Stichting Jarige Job en Ampersand. Foto: aangeleverd

