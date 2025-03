Cheque Team Hollander voor hospice ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Zaterdag 8 maart was weer een mooie dag voor het enkele maanden geleden geopende hospice van ’t Kloosterhof. In die maanden waren er al diverse giften, waardoor de eerste zorgkamer in Aalsmeer nog beter aangepast kan worden. Nu had Team Hollander, het team dat mee doet aan de Roparun in het Pinksterweekend, een mooie verrassing: Een cheque van ruim 5.100 euro waarmee het gewenste koppelbed voor de hospice aangekocht kan worden. De cheque werd zaterdagochtend op feestelijke wijze overhandigd aan de medewerkers en de vele vrijwilligers van ’t Kloosterhof.

Busreis en acties

Na de overhandiging stapten 63 mensen in de klaar staande bus voor een reisje naar de Broekerveiling in Broek op Langedijk. De opbrengst van deze door Team Hollander georganiseerde dagtrip is uiteraard weer voor Stichting Roparun. De run wordt al 35 jaar georganiseerd om geld op te halen voor de palliatieve kankerzorg. De Run, waarbij in estafettevorm door acht lopers in twee dagen 560 kilometer, de afstand van Parijs naar Rotterdam, wordt afgelegd. In 2024 is er door de 210 deelnemende teams ruim 4.300.000 euro bijeen gebracht. Team Hollander heeft vorig jaar 31.400 euro bij elkaar gekregen door middel van diverse acties, waarvan de busreis al enkele jaren een vast gegeven is.

De volgende actie van Team Hollander voor de Roparun is op 6 april: Midgetgolf voor het goede doel. Schrijf je in met een team van maximaal vijf en ga de strijd tegen elkaar aan. Meld je aan bij www.roparun.nl team 118. Team Hollander dankt daarbij natuurlijk de vele middenstanders in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout voor de vele bijdragen in welke vorm dan ook.

Foto: Team Hollander reikt cheque uit aan medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Foto: www.kicksfotos.nl