Centraal Aanmeldpunt Wijkzorg is live!

Aalsmeer – In Zorgcentrum Aelsmeer vond op 8 mei de feestelijke aftrap plaats van het Centraal Aanmeldpunt Wijkzorg Aalsmeer en Kudelstaart. Een nieuwe manier van samenwerken en een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendige zorg.

Het zoeken naar een plek voor wijkzorg kost soms onnodig veel tijd voor huisartsen, ziekenhuizen en cliënten. Om dat slimmer te organiseren is er vanaf heden in Aalsmeer en Kudelstaart een centraal aanmeldpunt wijkzorg. Wijkteams van zes regionale wijkzorgorganisaties (Amstelring, Zorgcentra Meerlanden, Zorggroep Aelsmeer, Buurtzorg, Carpe Diem en ActiVite) zullen voortaan gezamenlijk de zorgvragen verdelen in een dagelijks online overleg. Er wordt daarbij rekening gehouden met wie er beschikbaar is, het verkorten van de reistijd en wat iemand zelf nog kan doen (zelfredzaamheid). Op die manier hoopt het Centraal Aanmeldpunt meer cliënten passende zorg te bieden en verwijzers en cliënten te ontlasten in het zoeken naar zorg.

Samen vaker ‘ja’ kunnen zeggen is het streven. Via het centraal aanmeldpunt kunnen verwijzers en inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart wijkzorg aanvragen. Het eerste verdeelmoment met de zes wijkzorgorganisaties heeft inmiddels al plaatsgevonden. De uitrol van het centraal aanmeldpunt wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die het project ondersteunt als onderdeel van hun inzet voor toegankelijke en duurzame zorg in de regio.

Confetti en toost

De bijeenkomst werd geopend door Ellen Keulemans, directeur-bestuurder van Zorggroep Aelsmeer. In haar toespraak benadrukte zij het belang van samenwerking en vertrouwen tussen organisaties. Aansluitend vond een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van de betrokken zorgorganisaties, verwijzers en andere stakeholders. Hierin werd stilgestaan bij de gezamenlijke ambitie om de wijkzorg in Aalsmeer en Kudelstaart toekomstbestendig en toegankelijk te organiseren. De feestelijke aftrap werd bezegeld met een kleurrijk confettimoment en een gezamenlijke toost. Kijk voor meer informatie over het Centraal Aanmeldpunt Wijkzorg op: www.wijkzorginmijnbuurt.nl/regio/amstellandmeerlanden.

Tekst en foto’s: Zorggroep Aelsmeer