Cees Noordhoek 40 jaar bij Rode Kruis

Aalsmeer – Het Rode Kruis is er, dankzij het complot met zijn vrouw en kinderen, in geslaagd om Cees Noordhoek (ja, die van de kinderboerderij) compleet te verrassen voor zijn huldiging als vrijwilliger. Tot groot plezier van bewoners en een bont gezelschap van genodigden kwamen er onverwacht ook nog twee ezels van de Ezelkeet het Kloosterhof binnenstappen.

Voorzitter Dick Overkleeft vertelde dat Cees, in navolging van zijn vader, op 28-jarige leeftijd vrijwilliger werd bij het Rode Kruis en dat nu – 40(!) jaar later – nog steeds is. Hij heeft zich op een breed terrein ingezet. Zo was hij een aantal jaren bestuurslid van de afdeling Aalsmeer. Als man ‘met gouwe handjes’ en passie voor concrete oplossingen zette hij zich echter liever in voor klussen en verbouwingen van de Rode Kruis gebouw. Tientallen jaren lang aan de Spoorlaan, het buurtcentrum de Roerdomplaan en het Parochiecentrum.

Cees heeft zich laten kennen als een praktisch en oplossingsgericht mens. Voor het Rode Kruis is hij altijd een vrijwilliger geweest, die het verschil maakte. Bijvoorbeeld. Hij heeft met restmaterialen uit het lokaal aan de Roerdomplaan het (startup) sportcentrum van een visueel beperkte Rode Kruis vrijwilliger ingericht. Verder mag volgens Dick niet onvermeld blijven dat Cees ook immer beschikbaar was als chauffeur voor uitstapjes. Met zijn kenmerkende breed gerande hoed hielp hij deelnemers met rolstoel en al tijdens dagtochten op en van de boot. Een mens dus met het hart op de juiste plaats.

Cees is al meerdere malen (ook koninklijk) onderscheiden, maar hij is ook trots op deze 40-jarige huldiging. Het Rode Kruis is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en hulpvaardigheid en wil hem nog lang niet missen.

De gezellige middag met een hapje en een drankje werd de hele tijd opgeluisterd door de twee ezels. Velen wilden met hen op de foto of minstens aanraken. Er is geen protest gehoord in de vorm van balken. Voor een van de ezels duurde het tot grote hilariteit wel iets te lang, zodat hij (of zij?) haar behoefte niet langer kon ophouden. Al met al was het een divers en zeer geslaagd feest.