CDA op werkbezoek bij Intratuin op Greenpark

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 25 september bezocht een deel van de fractie van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart Intratuin Groencentrum, gevestigd in een nieuw bedrijfsgebouw op Greenpark. Intratuin heeft 71 filialen, volgend jaar wordt naar verwachting het 72e filiaal geopend, en vanuit de locatie in Aalsmeer wordt voor deze locaties de toelevering van bloemen en planten verzorgd. Dagelijks worden de bloemen en planten die ’s nachts en ’s morgens worden aangeleverd verwerkt, verpakt en doorgestuurd naar de verschillende vestigingen in Nederland, Duitsland en België.

Het vervoer wordt gedaan door externe partijen die bezig zijn hun wagenpark elektrisch te laten rijden. Voordat Intratuin Groencentrum introk in het nieuwe pand op Greenpark, was het bedrijf gevestigd in een oude kas op een naburig perceel. Het nieuwe pand heeft een oppervlakte van 13.000 vierkante meter en is voorzien van alle moderne voorziening, zoals 2200 zonnepanelen op het dak.

Er werken 50 vaste medewerkers op de locatie in Aalsmeer en tijdens de drukste periodes, zoals het voorjaar en rond de Kerst, worden nog eens 100 flexkrachten ingezet. Het CDA kijkt terug op een mooi werkbezoek aan een bedrijf dat goed aansluit bij de Aalsmeer mentaliteit en cultuur!

Foto: De CDA-delegatie bij Intratuin op Greenpark (foto aangeleverd).