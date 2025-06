CDA op bezoek bij De Pindakaaswinkel

Aalsmeer – Op donderdag 5 juni is een deel van de fractie van het CDA Aalsmeer-Kudelstaart op bezoek geweest bij De Pindakaaswinkel aan de Machineweg. Verstopt tussen oude kassen zit daar sinds 2019 de makerij en het kantoor van het beroemde merk dat ambachtelijke pindakaas maakt.

De fractie werd welkom geheten door oprichter Michiel Vos, die in 2016 begon met het maken van pindakaas aan zijn eigen keukentafel. Vos vertelde dat hij variatie miste in het assortiment pindakaas en dat hij graag wilde experimenteren met verschillende smaken. Al snel werd De Pindakaaswinkel geboren en ging de eerste winkel in Amsterdam open. Inmiddels is het bedrijf hard gegroeid met elf winkels in Nederland, meer dan 850 verkooppunten en een goedlopende webshop.

Gezondheid, inclusiviteit en duurzaamheid

Er worden zo’n tien verschillende smaken gemaakt en de pindakaas is naast in Nederland ook onder andere in Duitsland en Engeland te koop. Het CDA is heel enthousiast over dit bedrijf en haar kernwaarden. De Pindakaaswinkel legt de nadruk op gezondheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Zo zit een potje pindakaas niet alleen boordevol gezonde vetten, het bevat ook veel vitamine E. Daarnaast heeft het bedrijf veel medewerkers in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om zo inclusief mogelijk te zijn en echt vakmanschap te laten zien. Verder zet De Pindakaaswinkel zich continu in voor het maken van de lekkerste pindakaas op een zo duurzaam mogelijke manier: het dak van de makerij ligt vol met zonnepanelen en het bedrijf gebruikt geen gas.

Pindakaas is van nature een duurzaam product, omdat de pindaplant de bodem verrijkt met voedingsstoffen en stikstof. Dit zorgt weer voor gezondere landbouw zonder kunstmest. Ook probeert het bedrijf zo min mogelijk te verspillen door productenoverschotten via platformen als Too Good To Go aan te bieden. Op deze manier kunnen toekomstige generaties ook genieten van deze typisch Nederlandse ontbijtfavoriet. Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart kijkt terug op een interessant en leerzaam werkbezoek!

Foto: CDA op bezoek in De Pindakaaswinkel (aangeleverd).