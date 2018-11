CDA: Maak entrees van Aalsmeer mooi groen

Aalsmeer – “Maak de entrees van Aalsmeer mooi en groen.” Deze oproep deed fractie-voorzitter van het CDA, Dirk van Willegen, namens zijn partij bij de behandeling van de gemeentebegroting afgelopen donderdag 1 november.

“Dit college maakt werk van de belofte aan de slag te gaan met de buitenruimte. Er wordt maar liefst 500.000 euro extra beschikbaar voor de buitenruimte. Als CDA doen wij graag een suggestie voor een langgekoesterde wens van veel Aalsmeerders: realiseer met dit geld nu eindelijk eens mooie entrees van Aalsmeer, passend bij de uitstraling die wij als bloemendorp willen hebben. In de afgelopen jaren is daar door verschillende inwoners al eens een plan voor gemaakt, dit is wat het CDA betreft een mooi moment om die plannen nu eindelijk eens echt tot uitvoering te brengen.”

Openbaar groen

Samen met vele andere partijen maakt het CDA zich hard voor een inhaalslag in het openbaar groen. Volgens de CDA’ers is daar de afgelopen jaren al veel werk in verricht, maar kan het op veel plaatsen nog veel beter. Zo zijn de verschillende entrees van de gemeente voor menig inwoner een doorn in het oog. Nu er door het college extra geld voor de buitenruimte is uitgetrokken hebben de CDA’ers dan ook direct een suggestie gedaan ter besteding van dit geld: het opknappen van de entrees van Aalsmeer.

“In ons verkiezingsprogramma hebben wij ervoor gepleit dat Aalsmeer weer de uitstraling moet krijgen van een bloemendorp. We hebben er veel vertrouwen in dat dit college daar echt mee aan de slag gaat, maar we vonden het toch wel belangrijk deze suggestie nog even mee te geven.”

Meedenken

Niet alleen de uitstraling van de gemeente was reden voor het CDA om dit onderwerp nog eens stevig op de agenda te zetten. Ook het feit dat een enthousiaste groep ondernemers al langere tijd bezig is met de entrees van Aalsmeer bleek een belangrijke motivatie. Fractievoorzitter Dirk van Willegen: “Inwoners vragen om mee te denken is belangrijk en goed. Je moet dan vervolgens als gemeente ook wel iets doen met die plannen. Nu is de kans om alle mooie plannen om te zetten van theorie naar praktijk.” De reactie vanuit het college op dit voorstel van het CDA was positief en de lokale CDA-fractie zal dit onderwerp dan ook nauwgezet volgen.