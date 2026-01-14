Carnaval barst bijna los in Poelgilderdam

Kudelstaart – Veel liefhebbers van carnaval hebben donderdag 12 februari vast al dik omrand op de kalender of in de agenda en ook de dagen er na zijn duidelijk aangekruist om vooral te gaan beleven. Als Kudelstaart weer de naam Poelgilderdam krijgt barst het carnaval los en tot en met 17 februari presenteert carnavalsvereniging De Pretpeurders een divers programma voor jong, oud en iedereen.

Het wordt een themaloos carnaval, dus de feestvierders kunnen ‘los’ naar eigen inzicht. Alle activiteiten vinden plaats in Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg, buiten natuurlijk de kinderoptocht op zaterdag 14 februari en de grote optocht op zondag 15 februari. Donderdag 12 februari is de loting voor de volgorde van de grote optocht en hier wordt altijd een heel gezellig (doe)feestje van gemaakt. Vrijdag 13 februari staat in het teken van het onbeperkte carnaval, gevolgd door het kindercarnaval. Zaterdagavond vindt het altijd druk bezochte en gezellige prinsenbal plaats, maandag 16 februari is Blaauwe maandag en gaan prins Ruben en zijn gevolg op bezoek bij ouderen in Kudelstaart en met de seniorenmiddag op dinsdag 17 februari wordt het themaloze carnaval afgesloten.

Binnenkort start de kaartverkoop voor het prinsenbal, hou hiervoor de website of de facebookpagina van carnavalsvereniging De Pretpeurders in de gaten.