Cabaretseizoen KCA start met Diederick Ensink

Aalsmeer – Het nieuwe theaterseizoen van KCA staat in de steigers. Cabaretliefhebbers kunnen zich verheugen op zeven geweldige voorstellingen met bekende en nieuwe cabaretiers die hun nieuwste shows graag presenteren. Seizoenopener bij KCA Cabaret is op zaterdag 27 september de muzikale alleskunner Diederick Ensink. Hij komt naar Bacchus met zijn nieuwe show Diederick’s Duel. In deze show bomvol muziek, mooie liedjes en muzikale weetjes laat Diederick verschillende muziekstijlen en muziekinstrumenten met elkaar strijden. Dit is niet de enige strijd die geleverd zal worden, want wat gebeurt er als de strijd in het hoofd het soms van je overneemt? Diederick vliegt dit vraagstuk op zijn eigen, authentieke, muzikale manier aan en dit zorgt voor veel grappige, ontroerende maar vooral herkenbare muzikale momenten.

Boban: ‘Bruto’

Op zaterdag 25 oktober presenteert Boban Benjamin Braspenning de voorstelling ‘Bruto’: een muzikaal cabaretprogramma over financiële ongelijkheid, schuld en economische absurdisme. Over superrijkdom en de Belastingdienst, verpakt in scherpe grappen en rake liedjes.

Balans opmaken met ‘Thjum’

Op zaterdag 29 november gaan de spots aan voor Thjum Arts. Hij komt met ‘Thjum’ de balans opmaken. Op zijn unieke manier. Want er is nogal wat gaande op dit moment. Die situaties allemaal. Authentiek, droog, een hilarische mimiek en de nodige diepgang.

Femke, Kees, Nilgün en Guido

In het nieuwe jaar, 2026, wordt de cabaret-draad als eerste opgepakt door Femke Vernij met ‘Alle dagen heel divers’ op zaterdag 31 januari, op 28 februari komt cabaretier Kees van Amstel naar Aalsmeer met ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’, op 28 maart trakteert Nilgün Yerli op ‘Later als ik dood ben’ en hekkensluiter van het cabaretseizoen is Guido Spek op 25 april met ‘Voor Spek en Bonen’.

Informatie en tickets

Alle voorstellingen vinden plaats in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat, beginnen om 20.30 uur (zaal open vanaf 20.00 uur) en tickets kosten 17,50 euro per stuk (jongerenticket 10 euro). Wie een abonnement neemt voor alle zeven voorstellingen krijgt één voorstelling helemaal gratis! Zo kan heel voordelig genoten worden van een seizoen lang KCA Cabaret én abonnementhouders zijn altijd verzekerd van een zitplaats. Het abonnement à 99 euro en de kaartjes per voorstelling zijn te koop in de KCA Ticketshop via de website www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Foto: Diederick Ensink (foto aangeleverd).