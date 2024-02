Cabaretesk college over de overgang

Regio – Twee gynaecologen (Kerkhof & Kerkhof) komen op Internationale Vrouwendag naar de Schouwburg in Amstelveen met hun populaire theatertour: een Ladies Night over opvliegers, zweetnachten, gemberthee en spreekkamerhumor.

1,3 miljoen Nederlandse vrouwen zijn in de overgang, het onderwerp ‘leeft’ ontzettend. De overgang duurt gemiddeld 7 jaar. Dat is dus tobben geblazen voor de vrouwen (en hun partners).

De homo sapiens is, naast een bepaalde walvissoort, het enige zoogdier dat in leven blijft als de voortplanting klaar is. Alle andere zoogdieren gaan na de worp gewoon dood. Eén derde van het vrouwenleven zijn er dus te weinig geslachtshormonen met hinderlijke klachten ten gevolge. Het arbeidsverzuim dientengevolge kost de Nederlandse samenleving ruim 400 miljoen euro.

Boek

Manon en Mieke Kerkhof zijn allebei gynaecoloog, schrijver en ook nog verre familie. Manon schreef het boek ‘Ook leuke meisjes worden 50’, dat gerust de bijbel van de overgang genoemd kan worden. Er is zojuist een nieuwe editie verschenen, met een hoofdstuk speciaal voor mannen.

Mieke schreef anekdotes en columns over het gynaecologe vak, getiteld ‘Even ontspannen, mevrouw’ en ‘Kunnen eierstokken écht rammelen?’ (Vragen die je niet aan je gynaecoloog durft te stellen, maar waarop je het antwoord wel wilt weten).

Manon en Mieke Kerkhof zijn allebei Tukker, allebei gynaecoloog, allebei schrijver en verre familie. En dat is niet het enige. Ze kunnen beiden vurig vertellen over die ene mooie periode in het vrouwenleven. Juist ja: de overgang. Dus mocht je geraadpleegd worden door deze vrouwenkwaal, kom kijken en luisteren.

Het wordt een informatieve en cabareteske avond. Na afloop ben je wijzer, is je humeur weer optimaal en zit je boordevol energie om opvliegers en ander ongemak te lijf te gaan. Thuisblijven is geen optie en breng vooral ook al je vriendinnen mee. Iedereen is welkom, ook mensen zonder eierstokken.

Vrijdag 8 maart, Schouwburg Amstelveen.