Buurtvereniging Hornmeer 50 jaar!

Aalsmeer – Buurtvereniging Hornmeer bestaat vijftig jaar en dit jubileum wordt aanstaande zaterdag 22 september gevierd met een feestelijke receptie.

In 1968 is de buurtvereniging opgericht. De nieuwe wijk Hornmeer was nog kaal en er was voor deze kinderrijke buurt totaal niets waar men iets aan ontspanning kon doen. Dit kan niet langer, vond een groep inwoners en in 1968 staken zij hun koppen bij elkaar en gingen over tot oprichting van een club. Buurtvereniging Hornmeer was een feit!

Veel activiteiten

Dat is nu 50 jaar geleden. Wat is er allemaal gebeurd en gedaan, nou heel veel. Aan kinderen was er geen gebrek en daar is door het toenmalige bestuur goed op ingesprongen. Kinderoptochten, viswedstrijden, knutselmiddagen, filmvoorstellingen, noem maar op. In die tijd nog computer gedoe. Animo genoeg. Op het bestuurlijke vlak had men geen klagen, men had vrijwilligers genoeg.

En ook aan onderkomens heeft de vereniging geen gebrek gehad, onder andere De Pannenbar, RKAV kantine, Bon Ami, de school aan de Roerdomplaan. En nu is er het prachtige onderkomen aan de Dreef, de voormalige VVA-kantine. Hier gebeurt ook nu weer van alles: schilderen, bridgen, lijndansen, klaverjassen, en de nodige buurtvergaderingen.

Vijftien leden 50 jaar lid

Er zijn vijftien leden die vanaf het begin lid zijn, een felicitatie waard. Hen de hand schudden, kennis maken met de buurtvereniging en haar vele activiteiten kan aanstaande zaterdag 22 september tijdens de jubileumreceptie. Deze is van 15.00 tot 18.00 uur en wordt muzikaal opgeluisterd door shantykoor De Brulboeien.

Iedereen is van harte welkom, Adres: Dreef 1 in de Hornmeer.