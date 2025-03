Buurtmaaltijd Hornmeer viert eerste lustrum

Aalsmeer – Wat begon als een ambitieus idee is uitgegroeid tot een hartverwarmend succes. Ruim een jaar geleden stelde Ellen Schilders voor om buurtmaaltijden te organiseren in Buurthuis Hornmeer. Het bestuur omarmde het plan meteen, en nu, een jaar en tien succesvolle edities later, is de Buurtmaaltijd een waardevolle traditie in de wijk.

Verbinding door lekker eten

De Buurtmaaltijd Hornmeer is een prachtig voorbeeld geworden van hoe een eenvoudig initiatief kan bijdragen aan de leefbaarheid en verbondenheid in de buurt. Elke laatste dinsdag van de maand wordt de maaltijd liefdevol bereid door een team van enthousiaste vrijwilligers. Het doel? Mensen met elkaar verbinden. “Het gaat hier niet alleen om lekker eten, maar vooral om gezelligheid en kennismaken met nieuwe gezichten”, aldus de initiatiefnemers.

Volle tafels en toekomstplannen

De maandelijkse avonden zijn zo populair dat iedere editie volgeboekt is en er zelfs een wachtlijst bestaat. Om aan deze groeiende belangstelling te voldoen, overweegt het Buurthuis in de toekomst twee maaltijden per maand te organiseren. Zo kunnen nog meer buurtbewoners genieten van dit sociale en culinaire initiatief.

Feesteditie en aanschuiven

Het eerste lustrum van de Buurtmaaltijd werd op 25 maart gevierd met een speciale feesteditie. De gasten werden getrakteerd op een feestelijk menu en genoten van een gezellige avond waarin verbinding centraal stond. Wie graag een keer wil aanschuiven bij de Buurtmaaltijd, kan zich aanmelden vanaf twee weken voor de volgende editie. Dit kan via buurthuishornmeer@gmail.com of direct in Buurthuis Hornmeer tijdens openingstijden. Voor slechts 7,50 euro wordt een voor-, hoofd- en nagerecht en een glas frisdrank geserveerd. Inloop vanaf 17.15 uur, aanvang om 18.00 uur aan Dreef 1.

Vrijwilligers gezocht

Met het oog op uitbreiding naar twee maaltijden per maand zijn extra vrijwilligers hard nodig. Koken, serveren, afwassen, alle hulp is welkom. Interesse? Neem contact op met het bestuur van Buurthuis Hornmeer via buurthuishornmeer@gmail.com en draag een steentje bij aan dit verbindende initiatief. Bezoek voor meer informatie de website: www.stichting-buurthuis-hornmeer.nl.

Foto: De initiatiefnemers en vrijwilligers van Buurtmaaltijd Hornmeer (aangeleverd).