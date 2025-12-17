Buurthuis Hornmeer in kerstsfeer

Aalsmeer – Ook in de laatste maand van het jaar zijn er veel leuke activiteiten in Buurthuis Hornmeer georganiseerd. Afgelopen zaterdag was het gezellig druk tijdens de kerstmarkt. Bezoekers bewonderden de zelfgemaakte spullen van de verkopers en genoten van de warme chocolademelk en glühwein. Het speciale gelegenheidskoor ‘Zo nu en dan’ gaf een sfeervol optreden met, hoe kan het ook anders, kerstliedjes. Menig bezoeker ging met een leuk cadeautje naar huis.

Op zondag was de Zonnebloem te gast in het Buurthuis. Er werd door vrijwilligers van de Zonnebloem een gezellige middag georganiseerd voor hun vaste gasten. Ook deze middag werden de bezoekers getrakteerd op een optreden van het koor ‘Zo nu en dan’. Na het meezingen met vele bekende kerstliedjes werd de middag afgesloten met een lekkere erwtensoep maaltijd.

Daarna was het afgelopen dinsdag tijd voor de jaarlijkse kerstmaaltijd. De maaltijd werd geheel verzorgd en bediend door een grote groep vrijwilligers van het Buurthuis. Dit jaar waren er 75 gasten die gezellig met elkaar aan tafel genoten van soep, een uitgebreid buffet, lekker dessert en uiteraard koffie en thee toe. Het was een avond voor ontmoeting van jong en oud, gezelligheid en met elkaar delen, geheel in de sfeer van kerstmis.

In 2026 staan er weer leuke en diverse activiteiten op de agenda van Buurthuis Hornmeer. Het team van het Buurthuis is ook op zoek naar extra vrijwilligers om van alle activiteiten voor het nieuwe jaar weer een succes te maken. Neem contact op met buurthuishornmeer@gmail.com voor een vrijblijvende kennismaking.

Foto’s: aangeleverd: Kerstmaaltijd en gezellige middag voor gasten van De Zonnebloem.