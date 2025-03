Burgemeester op bezoek bij 101-jarige Gerritje Weening

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Mevrouw Gerritje Weening is op 1 maart 101 jaar geworden. Dat is die dag gevierd met de zoons, de schoondochters, de klein- en achterkleinkinderen onder het genot van een feestelijke broodmaaltijd. Maar zo’n bijzondere verjaardag kan natuurlijk niet voorbijgaan zonder een bezoekje van de burgemeester. Vorig jaar kon dat niet, want toen verbleef mevrouw Weening nog in het verzorgingshuis in Hoofddorp, maar sinds januari dit jaar woont ze in Rozenholm en dat voelt als thuiskomen. Op maandag 3 oktober komt burgemeester Gido Oude Kotte, gewapend met taart en bloemen, deze bejaarde dame feliciteren. Dat gebeurt in de Violier, het voor zulke gelegenheden bestemde zaaltje in Rozenholm, versierd met ballonnen op steeltjes en gouden 101 aan de wand. Een delegatie zorgzame dames is aanwezig: Janny, Anita, Bianca en Sophie, van schoondochter tot achterkleindochter. Zoon Rob moet het helaas af laten weten. Het is mooi weer, de seringen wachten. Zo gaat dat in Aalsmeer.

Gerritje Dijkhof werd in 1924 geboren in Amstelveen, maakte de Tweede Wereldoorlog mee en herinnert zich ook nu nog hoe ze vanaf huis de bommenwerpers boven Schiphol zag. Na die oorlog, ruim 75 jaar geleden, trouwde ze met Dirk Weening, zoon van een seringenkweker uit Aalsmeer. Hoe ze elkaar ontmoetten? “Gewoon op straat, zo ging dat in die tijd.” Ze kregen samen twee zoons: Kees en Rob. De kwekerij, door grootvader Kees gestart aan de Pontweg, verhuisde later naar de Oosteinderweg en toen Kees en Dirk ermee stopten, zette Dirk’s zoon Rob de kwekerij voort, samen met zijn vrouw Janny. “Het ging gewoon door”, zegt mevrouw Weening. Inmiddels vertegenwoordigt kleinzoon Frank de vierde generatie die dit typisch Aalsmeerse kwekersvak beheerst.

Mevrouw Weening is nog heel goed ‘bij de tijd’, maar wordt de laatste tijd wat vergeetachtiger. Ze wordt met liefdevolle zorgen omringd door haar gezin. “Oma is een taaie”, zegt kleindochter Bianca. “Ze is al een paar keer gevallen, maar er toch weer bovenop gekrabbeld en loopt nog twee keer per week een klein stukje, samen met de fysiotherapeut.” Bianca is de contactpersoon bij zorginstellingen. Ze is altijd dol op haar oma geweest. “Als we vroeger thuis iets aten wat ik niet lekker vond, schoof ik bij oma aan tafel.” De meegebrachte taart wordt aangesneden, er wordt koffie en thee geserveerd en terwijl de dames een geanimeerde discussie houden met de burgemeester over politieke kwesties in Aalsmeer, nipt mevrouw Weening aan haar koffie en schuift heerlijk een flinke punt slagroomtaart naar binnen. De burgemeester vertrekt deze middag met een mooie bos seringen en een uitnodiging voor een bezoek aan de kwekerij.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte trakteert de 101-jarige Gerritje Weening op taart. Foto: TO