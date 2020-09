Burgemeester neemt ‘Met AKU door de historie van Uithoorn’ in ontvangst

Uithoorn – Vanwege corona gaat dit jaar de Uithoorns Mooiste wandeling niet door. Deze wandeling stond dit jaar in het teken van Uithoorn 200 jaar. Maar dit betekent niet dat u deze niet zelf kunt lopen. Want met dit thema “200 jaar Uithoorn aan de Amstel” is er wel een mooi boekje gemaakt met wandelingen die de historie van Uithoorn en de Kwakel mooi laat zien met foto’s, verhalen en anekdotes. U vindt de bijbehorende wandelroutes achter in het boekje. Vorige week heeft Burgemeester Pieter Heiligers het eerste boekje in ontvangst mogen nemen uit handen van Wim Verlaan en Henk de Vries van de AKU.

Omdat bewegen een belangrijke activiteit is in deze tijd heeft AKU Wandelcentrum gemeend het boekje nu al beschikbaar te stellen. U kunt de wandelingen daarmee op eigen gelegenheid maken. Van 23 tot en met 27 september zullen de boekjes te koop worden aangeboden bij Brouwerij de Schans, Schans 17. Meer informatie kunt u lezen op de website van de AKU www.aku-uithoorn.nl/wandelen/wedstrijden.