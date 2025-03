Burgemeester in gesprek met briefschrijvers Jozefschool

Aalsmeer – Van een schrijfopdracht voor taal tot een bezoek van de burgemeester, dat is wat groep 8B van de Jozefschool overkwam. Leerlingen van groep 8 schreven als oefening voor taal een brief aan de burgemeester over een probleem in Aalsmeer. Nore, June en Vajén stuurden hun brieven ook echt aan de burgemeester. En op donderdag 27 februari kwam burgemeester Oude Kotte op bezoek in de klas om die vragen persoonlijk te beantwoorden. Bij aankomst zaten de leerlingen van groep 8B nog met hun neus in de boeken.

Meester Eric verwelkomde de burgemeester in de klas. Hij vertelde dat sommige kinderen een beetje zenuwachtig waren toen hij die ochtend aankondigde dat de burgemeester zou komen. Maar na een paar grapjes en een snelle kennismaking was het ijs gebroken en ontstond er al snel een levendig gesprek.De vragen van Nore, June en Vajén gingen over rommel op straat, de stijgende prijzen en de mogelijkheden voor middelbaar onderwijs (havo/vwo) in Aalsmeer. Als eerste werd er gesproken over de wens voor een havo/vwo school in Aalsmeer. De Burgemeester snapt deze wens en heeft aangegeven dat er zeker naar gekeken wordt. Maar voor de huidige groep 8 leerlingen gaat dit niet lukken.

Rommel op straat

Vervolgens werd het onderwerp van rommel op straat besproken. Hoewel het een eenvoudig probleem lijkt, blijkt het in de praktijk vaak lastig op te lossen. De kinderen barstten los met ideeën en suggesties over hoe de straten schoner gehouden kunnen worden. De burgemeester benadrukte dat de actieve houding van de kinderen deel van de oplossing is: zelf verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken.

Tot slot werd de vraag over de gestegen kosten voor boodschappen en andere spullen besproken. De burgemeester legde uit dat Aalsmeer hier helaas geen invloed op heeft, omdat dit op nationaal niveau wordt bepaald. Belastingen op producten worden vastgesteld door het Rijk en daarnaast is er een open markteconomie in Nederland. Tijdens het beantwoorden van de vragen ontstond er een boeiend gesprek met de leerlingen. Veel actuele onderwerpen kwamen voorbij, zoals zelfredzaamheid bij elektriciteitsuitval, kerncentrales en de situatie in Europa. Na het maken van een groepsfoto, bedankte de burgemeester de leerlingen voor het interessante gesprek en ging iedereen weer aan het werk.

Foto: Gemeente Aalsmeer