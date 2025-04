Burgemeester Gido op kraambezoek bij Gido

Aalsmeer – Drie weken geleden is geitje Gido geboren bij kinderboerderij Boerenvreugd, samen met zijn broers Gijs en George. En niet alleen moeder Chloe is trots op haar drieling, ook burgemeester Gido Oude Kotte was verheugd na het horen van dit nieuws, want hoe leuk is het als een dier naar je wordt vernoemd. Afgelopen dinsdag 1 april kwam de burgemeester op kraambezoek, samen met zijn zoon Ilias. Ze kwamen niet met lege handen, ze hadden een grote taart meegenomen met de tekst ‘Welkom Gido’.

Natuurlijk werd geitje Gido uit z’n verblijf gehaald voor een nadere kennismaking. Gido vond de aandacht wel leuk, bleef rustig zitten en liet zich gedwee aaien, maar op een gegeven moment begon hij te mekkeren. Hij wilde terug naar zijn moeder en broers. En dat kwam goed uit, kon iedereen de vork ter hand nemen voor de taart of genieten van een beschuitje met blauwe muisjes. Het was tot slot een geboorte feestje. Samen met de vrijwilligers, de OTT boeren en boerinnen en begeleiders hebben Gido en Ilias genoten van al het lekkers, de gezelligheid en het zonnetje. Het was prachtig weer.

Namen met een G

Gido en zijn broers Gijs en George zijn niet de eerste geitjes die bij Boerenvreugd het levenslicht zagen, zelfs niet de eerste drieling. Op 7 maart was de eerste geboorte en dit was gelijk een drieling, bokjes Geer en Goor en zusje Gaby. De volgende dag beviel dwerggeit Celeste van de tweeling Glenn en Gwenn en twee dagen later, 10 maart, kwamen Gido, Gijs en George ter wereld. En de laatsten waren de drie ook niet, op 15 maart konden Gaston en Ginger van moedergeit Desi bewonderd worden. En het dierenbestand bij de kinderboerderij blijft nog groeien. Op 30 maart zijn de lammetjes Goldie en Glitter geboren en onlangs zijn twee nieuwe bewoonster welkom geheten, de 2-jarige schapenzusjes Emmely en Eloise.

Overigens vond Ilias het wel heel ‘vet’ dat zijn vader Gido nu een naamgenoot heeft bij Boerenvreugd. Eigenlijk zou hij dat ook best willen, maar dat vraagt geduld. Bij de kinderboerderij krijgen alle geboren dieren dit jaar een naam met de letter G, het alfabet wordt afgewerkt, dus volgend jaar een H en in 2027 een I, wie weet Ilias…

Het bezoek van de burgemeester werd afgerond met een rondleiding langs alle verblijven van Boerenvreugd. Er werd gekeken bij de jonge dieren in de stal, de dieren op de zandwei, de duiven en het andere pluimvee, bij de ezels en de bokken op de bokkenwei en in de stolp bij de konijnen en cavia’s. Er wordt door allen teruggekeken op een gezellige middag.

Tekst en foto’s: Jacqueline Kristelijn