Burendag: Samensmelting van culturen

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 27 september stopte er een volgeladen auto uit Amsterdam voor de De Oude Veiling. De vele dozen en bladen vol heerlijke Turkse hapjes, de forse theeketel en de nostalgische kleinere theeketels werden uitgeladen. Er werd een ketting gevormd en in mum van tijd stond alles in de foyer waar vervolgens met tafels en stoelen werd geschoven. Omringd door de prachtige quilts werd de foyer omgetoverd tot een huiskamer waar iedereen zich welkom voelde. De Burendag Aalsmeer waar Turkse, Syrische en Aalsmeerders samen kwamen met mensen uit de regio werd een prachtige samensmelting van meerdere culturen.

Voorbereiding en verhalen

Dagen ervoor was een groep vrijwilligers al in de weer om de verrukkelijke maar bewerkelijke pudding van Noach te bereiden. De bewondering voor hen was groots. “Dit is een team dat als een geöliede machine vanuit het hart hun medemensen weet te verrassen met een heerlijk voor mij onbekend hapje.” Een daarop volgende reactie was: “Wil je het recept soms hebben?” Alle ingrediënten stonden uitgestald waarmee duidelijke werd dat de pudding van Noach niet zomaar een gerecht is maar een feestelijke lekkernij waarvan het samen delen de basis vormt. Na een welkomswoord en een getoond filmpje van een eerdere burendag werd benadrukt dat met beter luisteren naar en begrip voor elkaar er zoveel te bereiken is. “Wij kunnen zoveel leren van andere culturen.”

Thea heeft het duidelijk naar haar zin, naast haar zit haar Turkse dochter. “Ik heb vijf Turkse dochters en twee Turkse zonen en kleinkinderen.” Als taalcoach heeft zij de Turkse families goed leren kennen. “Ik waardeer hun eerlijkheid, ruimdenkendheid en spontaniteit.” Voor een aantal is zij een welkome klusjesvrouw. “Ik repareer graag dingen.” Tot slot laat zij stralend weten dat zij een maand geleden ook Moslim geworden is. Tegenover dit vrolijke verhaal staat het schrijnende verhaal van Fatma. Zij woont al 17 maanden samen met haar elfjarige zoon in een AZC in Zeewolde. Heeft nog geen kijk om als statushouder te worden erkend. Haar man is door dictator Erdogan voor 20 jaar gevangen genomen vanwege zijn sympathieën voor Fethulla Gülen, een invloedrijke Islamitische denker en geleerde en de aardsvijand van Erdogan. Contact is niet mogelijk, bovendien moest zij ook nog eens twee van haar andere kinderen achterlaten. Een oceaan van verdriet is in haar ogen te lezen. Dat telt ook voor haar lotgenote, deze is zo blij met een luisterend oor en smeekt ons de petitie te tekenen waardoor zij en haar dochter een veilig onderkomen krijgen. Wethouder Sybrand de Vries luistert mee, hij kent meerdere van deze verhalen. Zijn moeder Mieneke is taalcoach zoals er in Aalsmeer veel mensen zijn die via het Taalpunt onder andere politieke vluchtelingen helpen bij het ondersteunen van de Nederlandse taal.

Basri en Ömer

Ömer, voormalig docent geschiedenis, heeft als de meeste van zijn aanwezige vrienden rampzalige jaren doorgebracht in de gevangenis voor hij het land werd uitgezet. Hij heeft op bewonderenwaardige wijze zijn levenslust niet verloren en zijn wens om op burendag Aalsmeer verschillende culturen samen te brengen is mede een groot succes geworden door Basri die in Amsterdam zijn leven wijdt aan het samenbrengen van personen waar religie en afkomst geen rol spelen. Zijn werkzaamheden voor onder andere de Stichting Kunst van het Samenleven, Stichting Burgerhart, Amnesty International en zijn inzet voor dak-en thuislozen maakt hem tot een geliefd persoon. De muziek van rietfluiter Sinan en het voorgedragen gedicht van Gülen raakten de ziel van alle aanwezigen. Basri, Ömer en alle vrijwilligers werden bedankt met een welgemeend langdurig applaus.

Foto: De burendag in De Oude Veiling (aangeleverd).