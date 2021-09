Buitenveldertbaan 2 weken buiten gebruik

Schiphol – De Buitenveldertbaan is van 6 tot en met 17 september in onderhoud. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Oostbaan meer worden ingezet als landingsbaan. Dit kan in het geval van harde (zuid)westenwind zijn of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. Door het onderhoud aan de Buitenveldertbaan zijn mogelijk ook de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer in gebruik. Het vliegverkeer zal bij normale weersomstandigheden voornamelijk gebruik blijven maken van de Polderbaan en de Kaagbaan.

Regulier onderhoud

Aan de Buitenveldertbaan, die meestal bij piekmomenten wordt ingezet als tweede start- of landingsbaan, wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat de start- en landingsbaan in goede conditie is en blijft. Er worden herstellende werkzaamheden aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen en omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans.

De baan is vanaf dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 september wel in de avond en de nacht inzetbaar. Na 17 september is de start- en landingsbaan weer volledig beschikbaar.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Op de website geeft BAS uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden. Het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol is 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) bereikbaar via telefoonnummer 020-6015555. Op de websites van BAS en Schiphol wordt wekelijks informatie gepubliceerd over het vliegverkeer op Schiphol. Dit geeft omwonenden inzicht in de ontwikkeling van het vliegverkeer. Omwonenden van Schiphol hebben met de nieuwe app Notifly bovendien altijd real-time inzicht in het actuele en verwachte vliegverkeer.