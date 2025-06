Buitenspeeldag voor alle kinderen bij de Bloemhof

Aalsmeer – De kinderraad organiseert samen met Bobbies Buitenspeeldag op woensdag 11 juni de Inclusieve Buitenspeeldag Aalsmeer. Het jaarlijkse evenement belooft veel spektakel met voor ieder wat wils. De Inclusieve Buitenspeeldag wordt georganiseerd rond sporthal de Bloemhof in Oost. De kinderraad van Aalsmeer organiseert de Inclusieve Buitenspeeldag voor het derde jaar. Het evenement reist door de gemeente en dit jaar is Oost aan de beurt. In Aalsmeer Oost wordt al vele jaren met veel succes Bobbies Buitenspeeldag georganiseerd en dus is door de organisatoren besloten deze twee buitenspeeldagen te combineren.

Iedereen kan buitenspelen

Het idee achter de Inclusieve Buitenspeeldag is dat iedereen kan meedoen, ook als je bijvoorbeeld een lichamelijke beperking hebt. Bij de Inclusieve Buitenspeeldag worden spellen georganiseerd waar bijvoorbeeld ook met een rolstoel aan kan worden meegedaan. Het is ook voor kinderen zonder beperking mogelijk om te ervaren hoe het is om in een rolstoel te sporten en te spelen. Wat is er zoal (gratis) te doen? Er zijn onder andere een springkussen, een stormbaan, een smoothiebike en een rolstoelparcours aanwezig. En kinderen kunnen rolstoelbasketballen en deelnemen aan diverse spelletjes. Alles is gratis en natuurlijk zijn broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. De Inclusieve Buitenspeeldag op 11 juni is van 12.30 tot 16.00 uur bij Sporthal De Bloemhof aan de Braziliëlaan 6a.