Brons voor zeventienjarige judoka Xanne in Duitsland

De Ronde Venen – Judoka Xanne van Lijf uit De Ronde Venen nam afgelopen zaterdag deel aan het internationale toernooi in Bad Blankenburg, Duitsland, de Thuringenpokal. Ze deed het bij onze Oosterburen heel goed, want Xanne ging naar huis met een bronzen medaille. Het was haar eerste internationale toernooi bij de junioren (-21 jaar), dat maakt haar prestatie extra indrukwekkend.

In haar eerste wedstrijd verloor de zeventienjarige Xanne helaas net van de Tsjechische Hojdarova met een kleine score. Ondanks deze nederlaag herpakte ze zich sterk en behaalde overwinningen op onder andere de nummer 24 en nummer 29 van de wereld bij de junioren.

De strijd om het brons was echter de echte uitdaging. Xanne stond tegenover de nummer 2 van de wereld bij de junioren, de Braziliaanse Camillo. In deze spannende en goed uitgevochten wedstrijd trok Xanne aan het langste eind. Met een kleine score wist ze de overwinning te behalen door de wedstrijd goed uit te judoën, wat haar de bronzen medaille opleverde.



Haar volgende toernooi zal de European Junior Cup in Poznan zijn, in het eerste weekend van april.



Xanne wil graag haar sponsors Bakershuys, De Pannenkoekenbakker Maarsseveense Plassen, Studio 110, Sport Medisch Centrum Amsterdam, Optisport Mijdrecht, Essimo en Mijn Zwemlessen bedanken voor hun steun. Ze is nog op zoek naar nieuwe sponsors om haar droom van een gouden medaille te verwezenlijken.



Bij interesse kan er contact worden opgenomen via xanne.vanlijf.2007@gmail.com.

Judoka Xanne van Lijf uit De Ronde Venen staat tweede van rechts. Foto: aangeleverd.