Broers Ron en David Zaal gaan de uitdaging aan￼

De Ronde Venen – Van 18 t/m 24 juni 2023 gaat Maarten van der Weijden de extreme uitdaging van de Elfstedentriatlon aan. Hij zal de Tocht der Tochten achter elkaar, met zo min mogelijk rust, zwemmen, fietsen en lopen. Zeshonderd kilometer afzien dus. Maar voor een belangrijk doel!

De Elfstedentriatlon is de volgende sportieve uitdaging waarmee Maarten geld inzamelt voor kankeronderzoek. Jaarlijks krijgen nog steeds 100.000 mensen de diagnose kanker en overlijden 40.000 mensen daaraan. Bij de oprichting van de Foundation in 2017, heeft Maarten beloofd dat hij alles zal geven om kanker de wereld uit te krijgen. Met zijn stichting hoopt Maarten het leven van voormalige, huidige en toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, voor de volle 100%, dus zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek. De organisatiekosten van de stichting worden betaald vanuit sponsorgelden.

Ook deze lange-afstandwandelaars Ron en David Zaal gaan met Maarten mee wandelen. Op deze 200 km lange wandeltocht mogen maximaal 20 deelnemers meedoen. Het is de bedoeling om met zo min mogelijk rust deze tocht te volbrengen. Er wordt dus ook in de nacht gelopen. De laatste 25 km, Dokkum – Leeuwarden mag iedereen van 18 jaar en ouder nog inschrijven en meewandelen. Een fantastisch mooie uitdaging voor het goede doel. Kankeronderzoek!!! Zo zijn er 11 kankeronderzoeken geselecteerd waarvoor sponsorgelden worden ingezameld. Bij elke doorkomst in een 11-stedenstad wordt er extra aandacht gevraagd voor een bepaald kankeronderzoek.

Op televisie wordt elke dag, aan het begin van de avond in een programma van ruim drie kwartier op NPO 1, verslag gedaan van Maartens vorderingen en de sfeer langs de route. Herman van der Zandt presenteert dit programma.

Zaterdag 17 juni, 19.13-19.51u, NPO 1

Zondag 18 juni, 18.10-18.51u, NPO 1

Maandag 19 juni t/m zaterdag 24 juni, 19.00-19.50u, NPO 1

Via NOS.nl kan zelfs elke minuut van de tocht gevolgd worden.

Voor de mensen die deze actie willen steunen kijk op de https://www.mvdwfoundation.nl/ of op https://elfstedentriatlon.mvdwfoundation.nl/teams/zaal-unlimited Elke gift is van harte welkom.