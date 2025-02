Brent Pieterse opnieuw winnaar Bosdijkloop

Vinkeveen – Toer Trimclub De Merel organiseerde afgelopen zondag de 45e Bosdijkloop in Vinkeveen. Ondanks de frisse weersomstandigheden verschenen bijna 500 hardlopers aan de start, onder wie 80 Vinkeveense ‘thuislopers. Het was zonnig en droog winterweer, maar ook koud met een temperatuur van rond de twee graden, en een matige oostelijke wind.

Jeugdloop

Bij de jongens tot en met 12 jaar ging Jonah van Vliet uit Vinkeveen als eerste onder het finishdoek door van de Onderling Verzekerd Kids Run in een tijd van 3.31 minuten. Bij de meisjes won Synne Kruiswijk uit Baarn in 4.10 minuten. Alle kinderen kregen een medaille als herinnering.

5 kilometer

De snelste op de Van Ekris Toyota 5 kilometer bij de heren was de uit Baarn afkomstige Camiel Kruiswijk met een snelle tijd van 16.38 minuten. Bij de dames won Iris Turksema uit Lelystad in 19.48 min.

10 kilometer

De Buy Fresh 10 kilometer had het grootste deelnemersveld met meer dan 150 deelnemers. De winnaar bij de heren was Casper de Vries uit Zaandam met een tijd van 36.02 min. Hij nam deel in de categorie heren 45+ en liet veel jongere leeftijdgenoten zijn hielen zien. Bij de dames won Nesrine Leene uit Vleuten met een zeer snelle tijd van 36.38 min.

Halve marathon

Voor het koningsnummer, de Keukenstudio Allround halve marathon, moest 21,1 kilometer worden afgelegd over een parcours dat de Veenkade, recreatieterrein Bosdijk en het Bellopad (oude spoordijk) aandeed.

De overwinning bij de heren ging, evenals vorig jaar en het jaar daarvoor, naar de Nieuwkoper Brent Pieterse met een tijd van 1.11.29. Aangezien hij nu drie keer achter elkaar heeft gewonnen is hij nu de trotse eigenaar van een grote beker. “Het ging lekker, heb op marathon tempo gelopen, want ik ben in training voor de Enschede marathon in april, vanaf de start in een groepje gelopen tot 9 kilometer, waarbij ik het meeste kopwerk heb gedaan, maar het laatste stuk met vooral meewind heb ik alleen gelopen”.

‘Zo mooi’

Daniel Korevaar uit Amsterdam werd tweede met 1.12.38 en Alex Da Conceicao Frederico uit Utrecht werd derde met 1.13.07, beide liepen in de categorie heren 35+. Bij de dames was de overwinning voor Nathalie Klaassen uit Alphen aan de Rijn met een tijd van 1.30.50. “Het liep voor mij prima vandaag, wou niet te snel van start gaan, liep het eerste deel alleen, kwam vervolgens in een groepje met twee andere lopers, kop over kop gelopen tegen de wind, het was mijn eerste deelname aan de Bosdijkloop en wist niet dat het hier zo mooi was met deels onverharde paden, een mooi parcours, heb ervan genoten”. Iris Bolhuis uit Schalkhaar werd tweede met 1.31.26. De derde plaats was voor Kim Jeucken uit Diemen met 1.33.15.

Alle overige uitslagen staan vermeld op www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.nl. De 46e Bosdijkloop wordt gehouden op de tweede zondag van februari: 8 februari 2026.

80 Vinkeveense thuislopers namen deel aan de 45e editie van de Bosdijkloop. Foto: aangeleverd.