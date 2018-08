Brandweer in actie voor omgeslagen zeilboot

Aalsmeer – De brandweerboot is donderdag 9 augustus rond half negen in de avond ingezet voor een omgeslagen zeilboot op de Westeinderplassen.

Op de zeilboot waren drie personen aanwezig. Bij aankomst van de brandweer waren alle personen al weer op het droge.

De brandweer heeft de boot terug naar de haven gesleept.

Zomerstorm

Na deze actie geen warm thuis voor de heren en dames van het vrijwillige brandweer-korps. Vanaf half tien in de avond werd zitting genomen in de kazerne aan de Zwarteweg in verband met de verwachte zomerstorm. Vooralsnog lijkt het toch een vrij rustige avond en nacht te zijn geweest. Het heeft flink gewaaid, maar minder hard dan aangekondigd was.

Foto: VTF – Laurens Niezen