Brandweer flyert voor wervingsavond

Aalsmeer – De brandweer heeft tijdens de Feestweek flinke reclame gemaakt voor de promotie-avond op woensdag 26 september om vrijwilligers te werven voor het korps. Er zijn posters geplakt bij de toiletruimte in de feesttent, flyers uitgedeeld tijdens het praamontbijt bij ’t Drijfhuis en in de winkelstraten in het Centrum, de Ophelialaan en het Poldermeesterplein zijn inwoners geattendeerd op de mogelijkheid om het brandweervak te komen ervaren.

Uitdagende ‘bijbaan’

De brandweer zoekt jongeren vanaf 18 jaar, die een uitdagende ‘bijbaan’ waarbij je ook van grote betekenis bent voor anderen, wel zien zitten. De heren en dames dienen verder binnen een straal van 4,5 kilometer van de kazerne aan de Zwarteweg te wonen of werken, goede teamspelers te zijn en uiteraard stressbestendig.

Hecht team

Als vrijwilliger bij de brandweer ontvang je een vergoeding per uur voor het geven van voorlichting, voor het oefenen en voor de uitrukken. Er wordt een goede opleiding van ruim een jaar gegeven en door de wekelijkse gezamenlijke oefenavond blijf je vakbekwaam. Wie aansluit bij het korps van Aalsmeer stapt binnen bij een hecht team van vrijwillige- en beroeps-brandweermannen en vrouwen.

De informatie-avond op woensdag 26 september is vanaf 19.30 uur in en rond de kazerne aan de Zwarteweg. Binnen stappen tijdens een wekelijkse oefenavond op maandag is ook mogelijk. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Rik Jonkman via 020-5556040. Meer informatie is ook te vinden op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

Foto: Brandweer Aalsmeer