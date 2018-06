Brandweer Aalsmeer bij beste 7 van Nederland!

Aalsmeer – De vrijwilligers van het Brandweerkorps Aalsmeer doen wekelijks oefeningen om optimale inzet te kunnen verlenen bij calamiteiten. Branden blussen is natuurlijk de hoofdtaak van de spuitgasten, maar de brandweer verleent ook hulp bij aanrijdingen, ongelukken en bij storm gaan de heren en dames op pad om omgevallen bomen te verwijderen en gevaarlijke ontstane situaties te stabiliseren.

De Brandweer van Aalsmeer heeft ook een eigen wedstrijdploeg. Zaterdag 2 juni is deze groep eerste geworden tijdens de hoofdklassewedstrijd in Graft-de Rijp. Daarmee heeft ploeg zich gekwalificeerd voor de landelijke finale. Door dit fantastische resultaat behoort Aalsmeer nu al tot de beste zeven van Nederland. Wat een top prestatie!

Open dag op 30 juni

De landelijke finale is op zaterdag 29 september in Goes. Eerder kennis maken met de vrijwilligers van Brandweerkorps Aalsmeer kan op zaterdag 30 juni tijdens de open dag bij de kazerne aan de Zwarteweg waar een kijkje gegeven wordt in de gevarieerde ‘keuken’ van de brandweer. Zeker alvast deze datum in de agenda noteren.