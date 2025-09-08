Braderie in Centrum: Gezellig en druk bezocht

Aalsmeer – Het was een zonovergoten weekend en hier is ook in Aalsmeer volop van geprofiteerd. De prachtige start van feestmaand september begon afgelopen zaterdag 6 september met de traditionele (corso)braderie en deze altijd gezellige activiteit in het Centrum mocht veel bezoekers welkom heten. Gelijk vanaf de aanvang in de ochtend kwam de ‘stroom’ op gang en tot en met het laatste uur werd heerlijk langs de kramen geslenterd, is menig praatje met vrienden en bekenden gemaakt en gingen velen na dit uitje trots met de nieuwe aankopen naar huis.

De braderie was gevarieerd en bood voor elk wat wils. Van kleding, sieraden, schoenen en tassen tot beeldjes, kaarsen, puzzels, speelgoed en lekkernijen als stroopwafels, snoep, vers fruit, broodjes beenham en onder andere patat. De braderie werd verder opgeluisterd met enkele leuke kinderactiviteiten, nostalgische bromfietsen en bussen van Maarse & Kroon en verenigingen gaven acte de présence. Zo kon een ‘potje’ geschaakt worden, mocht een balletje geslagen worden bij de midgetgolfvereniging en klonk vrolijke (live)muziek, ondermeer bij de Doopsgezinde kerk.

Activiteiten en vlaggen

Al met al een geslaagd begin van ‘Feest in Aalsmeer’ dat ook nog eens luister wordt bijgezet door de vele vlaggen in de Aalsmeerse driekleur aan huizen, gebouwen en bij pleinen. Vlaggen mag nog de komende weken, er wachten tot slot nog een groot aantal activiteiten: In de feesttent, zaterdag Pramenrace, een week later de Kunstroute en ter afsluiting het mooie en sportieve evenement The Ride for the Roses op zondag 28 september. Ook trots op Aalsmeer en de vele vrijwilligers? Laat het zien en hang de rood-groene-zwarte vlag wapperen, te koop in diverse winkels, onder andere Total Copy Service in de Zijdstraat. Het vlaggen is ontstaan tijdens corona, toen alle feestelijkheden afgeblazen moesten worden. Met de vlaggen werd toch een vrolijk tintje gegeven aan deze periode zonder bruisende evenementen. Het zou toch mooi zijn als dit sfeervolle straatbeeld in september een traditie gaat worden!

Foto’s: www.kicksfotos.nl