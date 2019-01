Botanisch tekenen in De Heimanshof

Hoofddorp – Op dinsdag 5 februari start in De Heimanshof de tweedaagse workshop Botanisch tekenen. In deze cursus leren cursisten onder deskundige begeleiding een plant, struik of boom goed bestuderen en in detail tekenen. De tweede cursusavond is op 19 februari. Beide avonden zijn in verenigingsgebouw de Kijkdoos en starten om 19.30 uur. Deelname voor leden van De Heimanshof is gratis en voor niet-leden kost het 7,50 euro.

Sinds vorig jaar staan er educatieve naambordjes in de Heimanshof, met naast de tekst een kleine botanische tekening. De tekening op het naambordje helpt de voorbijgangers om de bedoelde plant terug te vinden. Bij weelderige plantengroei, of na de bloei, is dat lastig. Een goede botanische tekening helpt dan vaak nog beter dan een foto. De combinatie van tekst en beeld is trouwens niet alleen voor leken bedoeld. Ook voor ervaren botanisten is het een fijn geheugensteuntje.

Doel van de workshop is mensen op een andere manier naar planten, struiken en bomen te laten kijken en enthousiast te maken om zelf aan de slag te gaan met tekenen of De Heimanshof te helpen het aantal naambordjes met tekening in de tuin uit te breiden.

Voor aanmelden en meer informatie kan men terecht bij cursusleider Diederik Smilde, per mail via: diederiksmilde@gmail.com of bel 06-21509777. Adres: Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.