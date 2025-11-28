Bomen geplant door KC De Ruimte op Boomfeestdag

Aalsmeer – Boomfeestdag is donderdag 27 november gevierd in Aalsmeer. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van KC De Ruimte hebben samen met de wethouders Sven Spaargaren en Bart Kabout bomen geplant aan het Corry Vonkpad in Kudelstaart. Hiermee werd het plantseizoen officieel gestart.

Naast het planten deden de kinderen ook twee leuke opdrachten: de leeftijd van een boom opmeten en op zoek gaan naar kleine beestjes in de bodem. Zo leerden ze spelenderwijs meer over de natuur en biodiversiteit.

Bron en foto: Gemeente Aalsmeer