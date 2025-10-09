Boerenvreugd in teken van bomen en takkenbeesten

Aalsmeer – Komende zondag 12 oktober staat kinderboerderij Boerenvreugd in het teken van bomen en takkenbeesten. Kinderen kunnen deze dag op de foto met de pratende boom, takkenbeesten knutselen, deelnemen aan het spel ‘wie woont waar’, dennenappels gooien, wandelende takken bewonderen, kniepertjes eten en deelnemen aan allerlei leuke spelletjes.

Er zijn leuke prijsjes te winnen. Bij een volle kaart mag er gegrabbeld worden in de bladeren grabbelton. Het bomen en takkenbeesten feest is van 11.00 tot 15.00 uur, deelname is gratis maar de kinderboerderij is altijd blij met donaties van de bezoekers in varken ‘Beer’ met QR-code. Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in Hornmeer, met allerlei dieren en een grote speeltuin is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

