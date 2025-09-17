Boerenvreugd gaat voor een écht inclusieve speeltuin

Aalsmeer – Stemmen op Kinderboerderij Boerenvreugd in de Raboclubsupport (Rabobank) actie kan nog tot 24 september. Ook dit jaar doet Boerenvreugd mee en hoopt op veel stemmen.

Het doel: een speeltuin die écht inclusief is. Een plek waar álle kinderen, met of zonder beperking, samen kunnen spelen en plezier maken. Boerenvreugd vindt de speeltuin al geweldig, maar wil hem nóg toegankelijker maken. Dankzij de steun van de Raboclubsupport actie in 2024 zijn er mooie stappen gezet: een rolstoelschommel en een nieuw inclusief speeltoestel, dat eind 2025 geplaatst zal worden. Er zijn echter nog wensen zoals een aangepaste zandbak, waar ook kinderen in een rolstoel samen met anderen kunnen spelen, een nieuwe nestschommel én een pictogrammenbord dat helpt bij communicatie voor kinderen die niet goed kunnen praten of de Nederlandse taal nog lastig vinden.

Stemmen voor de Raboclubsupport actie kan in de Rabo-app.

Beeld: Boerenvreugd.